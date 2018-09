20.09.2018, 22:55 Uhr

ORF Sport+



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Wer den Sender öfters konsumiert wird es mitbekommen haben. Es gibt immer wieder super Berichte (auch längere) von Randsportarten in Österreich. So wie von diesem „Familientreffen“ in Miesenbach.