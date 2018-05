Steirische Landesliga Stocksport der Gruppe A in Weiz

06.05.2018, 07:10 Uhr

spielte am Freitagabend in der Weiz Nord Stocksporthalle in der Steirischen Landesliga gegen denIm ersten Spiel erzielte der SSV Weiz Nord noch ein Remise von 11 :11.Nach einigen Fehlern in den Eigenen Reihen von SSV Weiz Nord II konnten sie in den Spielen zwei und drei den ESV Lieboch keine Parole bieten.Trotz hervorragender Leistung vonwurde die Begegnung mit 3 : 7 verloren. Auf diesem Wege möchte sich der SSV Weiz Nord mit Obmann Andreas Reiser recht Herzlich bei allen Besucher bedanken die steht’s in der Landesliga sowohl auch in der Bundesliga dabei sind.