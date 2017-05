Top Saisonstart der RC-TRI-RUN ATUS Weiz Biker

10.05.2017, 08:21 Uhr

Josef Hausleitner siegt in Sankt Veit/Gölsen und in Stattegg

Bereits beim Saisonauftakt der Mountainbike Challenge-Marathon Serie in Sankt Veit/Gölsen konnten die Weizer Biker ihr gutes Wintertraining umsetzten. Top in Form wieder Josef Hausleitner der in der Gesamtwertung der Classic Strecke den 3. Gesamtplatz und seine AK überlegen gewinnt. Aber auch Markus Glettler zeigte auf mit dem 3. Platz auf der Small Strecke.Jetzt beim „Heimrennen“ in Stattegg konnte der mannschaftliche Erfolg mit Hausleitner-Wieser-Liebmann mit dem 3. Platz in der Teamwertung bestätigt werden.Josef Hausleitner zeigte auch in Stattegg auf der Classic Strecke 55km/1940hm wieder auf mit dem zweiten Gesamtplatz und dem Sieg in der AK3 in 2:37. Auch Bernhard Wieser mit Platz 9 AK3 und Mario Liebmann mit dem 8. Platz in der AK 2 rundeten das Ergebnis ab. Auf der Small Strecke 22km/1200hm konnten auch Markus Glettler mit Rang 4 in der AK2 und Hermann Votter mit Platz 8 in der AK 4 die aufsteigende Form bestätigen.