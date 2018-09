Unterliga: Ilztaler Form trifft auf Stralleger Kampfkraft

13.09.2018, 18:30 Uhr

Auswärtsduelle in der Unterliga Süd, Sinabelkirchen will ersten Sieg

Nur eine halbe Stunde später steht Union Birkfeld in Vorau auf dem Rasen. Abgeschlossen wird die sechste Runde in der Unterliga Ost am Sonntag, um 15 Uhr, vom FC Passail. Die Elf des ehemaligen "Almenlandbombers" Kurt Gutmann bittet den SV Stubenberg zum Duell.Gar nicht gut in die Saison gestartet ist der SV Sinabelkirchen mit bisher zwei Punkten. Der Aufsteiger kämpft am Samstag, um 16 Uhr daheim gegen Frannach um den ersten Sieg. Nur unwesentlich besser war der Start des SC St. Margarethen (ebenfalls zwei Punkte). Die Elf rund um Routinier Peter Anibas tritt sonntags um 16 Uhr in Klöch an. Zur gleichen Uhrzeit jagt auch der SV Pircha dem runden Leder hinterher. Sie stehen nach dem 1:0-Erfolg gegen Kapfenstein am zweiten Tabellenplatz und haben nun noch Leader Kirchbach vor sich. Daher wollen Pircha-Mittelfeldstratege Christian Almer und Co. aus Loipersdorf nicht ohne Punkte nach Hause fahren.