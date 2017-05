Wichtiger Sieg für den SC Weiz, die Gleisdorfer kamen leider ohne Punkte retour

13.05.2017, 14:35 Uhr

Der SC Weiz orientiert sich nach dem 2:0 Sieg gegen St. Florian am Tabellenmittelfeld. Ohne Punkte musste der FC Gleisdorf die Heimreise aus Kalsdorf antreten.

Weiz gelingt wichtiger Heimsieg

Sieg und Niederlage gab es in der 26. Runde für unsere Bezirksvertreter der Regionalliga Mitte.Der SC Weiz gewann dank Tore von Roman Hasenhütl und Robin Friesenbichler vor rund 200 Zusehern mit 2:0 gegen St. Florian. Schon in der 19. Minute gelingt der Elf von Bruno Friesenbichler die Führung. Nach einer Flanke setzt Danijel Prskalo den Ball an die Stange, den darauf folgenden Abstauber verwertet Roman Hasenhütl zum 1:0. Kurz nach der Pause erhöht Robin Friesenbichler auf 2:0. Er bringt den Ball nach einer Flanke im Rutschen im Tor unter und stellt somit den Endstand her. Mit diesem drei Punkten orientieren sich die Weizer am Tabellenmittelfeld.

Keine Punkte für den FC Gleisdorf in Kalsdorf

Mit einer 0:2 Niederlage kam hingegen der SC Gleisdorf aus Kalsdorf retour. Chancen auf Tore waren zwar vorhanden, doch Kalsdorf-Keeper Fraiss erwischte einen Glanztag. Zusätzlich waren die Gleisdorfer 50 Minuten in Überzahl, da Kalsdorfs Skurla kurz vor der Pause nach einem Foul die rote Karte bekam. Da Leader Hartberg mit 5:1 gegen Deutschlandsberg gewann, hat der FC nun wieder 4 Punkte Rückstand auf die Tabellenführung.