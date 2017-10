Arbeitgeber in der Region: Firma Vescon – Elektrisierender Durchblick

17.10.2017, 09:35 Uhr

VESCON sorgt in Albersdorf mit Montagelinien für Scheinwerfer und vielem mehr für Durchblick.

Viele Kunden aus der Automobilindustrie schenken ihr Vertrauen den Lösungen von VESCON. Durch den laufenden Einsatz von neuesten Technologien können den Kunden zukunftsweisende Anlagen, ob teilautomatisiert oder vollautomatisiert, mit entsprechendem Mehrwert übergeben werden. Neben dem ausgeprägten Know-how und der langjährigen Erfahrung ist dafür in erster Linie eines entscheidend: das Engagement der Mitarbeiter.

Mittlerweile 90 Mitarbeiter sorgen in Albersdorf dafür, dass in allen Abteilungen ein Rädchen ins andere greift und jeder Kunde sein perfektes VESCON-Produkt erhält. Im gesamten Konzern arbeiten 550 Menschen. Diese erfahren von der Geschäftsführung für ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und den Beitrag, den sie fürs Unternehmen leisten, auch einiges an Wertschätzung. "Ohne unsere Mitarbeiter und deren Kompetenz wäre der Erfolg der Firma in dieser Form nicht möglich gewesen.Um auch künftig einen solch hohen Standard an unsere Kunden weitergeben zu können, sind wir auf der Suche nach technikaffinen Personen, welche sich für neueste Technologien interessieren und die Faszination 'Auto' als ihr Berufsfeld haben wollen", so Geschäftsleiter Heimo Reicher.Nicht nur Besitzer von neuen 5er- oder 7er-BMWs kommen dank der von VESCONentwickelten Montagelinien in den Genuss modernster Lichttechnik. Auch andere Automarken vertrauen auf die Leistungen des Albersdorfer Unternehmens. Sogar zukünftige Elektroautos wie etwa jene von Mercedes oder Porsche kommen nicht um die Technik von Österreichs Nummer eins im Bereich Montagelinien für Scheinwerfer herum.Begonnen hat die Erfolgsgeschichte im Jahr 1993 mit dem Ursprungsgeschäft Software-Entwicklung. Hier ist man auch heute noch in der Top-Liga vertreten. Software-Lösungen vor allem hinsichtlich "Industrie 4.0" sind auf die konkreten Kundenanforderungen zugeschnitten.VESCON Systemtechnik GmbHIndustriestraße 1, 8200 Albersdorf-PrebuchTel.: 03112/360060