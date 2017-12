Bezirk Weiz: Gute Prognose für das Wirtschaftsjahr 2018

27.12.2017, 21:10 Uhr

Andreas Schlemmer, Regionalstellenleiter der WK in Weiz, über Chancen und Hürden im neuen Jahr.

Die Herausforderungen

Die Chancen

"Die Konjunktur ist im Jahr 2017 unerwartet gut angelaufen", verkündet Andreas Schlemmer von der Wirtschaftskammer-Regionalstelle Weiz eine erfreuliche Nachricht gleich vorweg. Und auch für 2018 sieht der Regionalstellenleiter keine allzu großen Veränderungen in der regionalen Wirtschaftsentwicklung, sodass man wieder ein "sehr gutes Jahr" erwarten könne.Hinter der allgemein positiv gehaltenen Prognose lauern jedoch auch Herausforderungen auf die heimischen Wirtschaftstreibenden. Das Thema Fachkräftemangel stelle im neuen Jahr nach wie vor eine Hürde im Personalbereich dar. Der Online-Markt mache außerdem dem stationären Handel zunehmend große Konkurrenz. "Ich glaube aber, dass der stationäre Handel immer eine Zukunft hat. Es gibt sogar leichte Gegentrends zum Online-Handel", unterstreicht Schlemmer.Geht es nach Schlemmer, seien alle Branchen vom wirtschaftlichen Aufschwung betroffen. Besonders kleine und mittlere Unternehmen bzw. Betriebe könnten davon profitieren. Darüber hinaus wird auch die Digitalisierung weiterhin die Arbeitswelt stetig verändern. Was Unternehmensgründungen im Bezirk betrifft, merkt Andreas Schlemmer, dass Nebenerwerbsselbstständigkeit an Beliebtheit gewinne. Die Wirtschaftskammer selbst beschäftigt sich im neuen Jahr u. a. weiterhin mit dem Breitbandausbau, der Standortentwicklung und der Datenschutz-Grundverordnung.