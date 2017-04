DREXLER INNOVATION DAY 2017, DIENSTAG, 9. MAI 2017

Experten in Sachen Cyberkriminalität, Sicherheit von Websites und Cloud Lösungen stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Am 09. Mai stehen Ihnen beim Drexler in St. Ruprecht die Experten in Sachen Cyberkriminalität, Sicherheit von Websites und Cloud Lösungen mit Rat und Tat zur Seite.Auch der HP Truck on Tour mit der neuen PageWide XL 5000 Druckmaschine sowie die top aktuellen IT-Hardware Produkte stehen für Live-Präsentationen bereit.Vorträge:10:00 + 15:00: Die 10 größten Mythen und Irrtümer im Cloud BusinessCloud Business Developer Tech Data10:30 + 15.30: Schutz vor Cyber Erpressung mit neuester Technologie: Panda Adaptive DefenseHaben wir durch die letzte „Verschlüsselungswelle“ nichts gelernt?Technical Consultant Panda Security11:00 + 16.00: Chancen und Risiken im Internet - Security & Reichweite auf Knopfdruck!

Wie Sie mit Facebook, Google und Co. Ihre Reichweite maximieren und worauf Sie bei der Umsetzung digitaler Lösungen achten sollten.Gastvortragende der G+Z Software GmbHAuf Ihr Kommen freuen sich Thomas Drexler, Wolfgang Drexler & TeamAus organisatorischen wir um Ihre Anmeldung gebegen.Anmeldung hier Zur Homepage von Drexler hier DREXLER GmbHDietmannsdorferstraße 3778181 St. Ruprecht/Raab, Austria+43 (0) 3178 21830office@drexler.co.at