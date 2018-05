Klampfer Gruppe setzt auf Subskriptionsangebot von Heidelberg

07.05.2018, 09:44 Uhr

Klampfer Gruppe zieht geplante Investitionen um rund vier Jahre vor

Nach den Investitionen im 2. Halbjahr 2016 in eine neue Lagerhalle und in die erste 8 Farben Druckmaschine von Heidelberg, mit der am Markt höchsten Druckqualität, im Gesamtwert von 4 Millionen Euro, hat auch heuer schon das Druckhaus Thalerhof kräftig investiert. Ein Stanzautomat sowie eine Highspeed Falzmaschine im Gesamtwert von rund 600.000 Euro. Beide Standorte sind auf der Suche nach Produktionsmitarbeitern.Die Subskriptionsvereinbarung mit Heidelberg umfasst das komplette Druckvolumen der Klampfer Gruppe für die nächsten fünf Jahre. Heidelberg liefert dazu im Groß- und Kleinformat die jeweils neueste Generation einer Speedmaster XL 106 sowie einer Speedmaster SX 52, die dazugehörende Software, alle Verbrauchsmaterialien und Dienstleistungen. Mit beiden neuen Maschinen ersetzt die Klampfer Gruppe älteres Heidelberg Equipment, und zieht damit Investitionen vor, die das Unternehmen erst für die Jahre 2021/2022 vorgesehen hatte. Zudem hat die Klampfer Gruppe mit Heidelberg einen Consumables Versorgungsvertrag für die bereits im Jahr 2016 gelieferte Speedmaster XL 106 geschlossen, auf der das Unternehmen bisher über 40 Millionen bedruckte Bogen jährlich produziert. Die Klampfer Gruppe steht im Gegenzug eine de-finierte Druckkapazität zur Verfügung, die das Unternehmen für seine Kundenaufträge einsetzen kann. Allein für deren Nutzung bezahlt das Unternehmen („Pay per Use“).