RSB Reisenhofer – Kanzleieröffnung am neuen Standort in Birkfeld

22.09.2018, 10:39 Uhr

2011 startete Reisenhofer in Koglhof seine eigene Firma, indem er eine Garage zum Büro umfunktionierte, dieses jedoch immer wieder erweitern musste. Mitarbeiter wurden aufgestockt und letztendlich war man auf der Suche nach geeigneten Büroflächen um den Kundenanforderungen gerecht zu werden."Ich hätte es mir vor sieben Jahren nicht gedacht, dass ich heute mit mittlerweile 17 Mitarbeitern hier stehen darf," so Hannes Reisenhofer im Rahmen der Begrüßung. Zusätzlich gibt es von RSB Steuerberatung noch Außenstellen in Passail, Lannach und Wien. Nur so gelingt es auch, zeitgemäße, maßgeschneiderte und vor allem eine persönliche Wirtschaftsberatung, die über die Beratung bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten und die Begrenzung der Steuerbelastung hinausgeht, zu bieten.Kunden, Abordnungen von Gemeinden und der regionalen Wirtschaft erwiesen dem Unternehmen die Ehre. Seitens der Wirtschaft überbrachten Regionalstellenobmann Vinzenz Harrer und Regionalstellenleiter Andreas Schlemmer die besten Glückwünsche. Harrer bezeichnete RSB Steuerberatung als einen kompetenten Partner und Dienstleister für alle Unternehmen.Für den dezent musikalischen Rahmen sorgten Jazzus & Martina. Kulinarisch verwöhnte das Fischrestaurant Kulmer.Mehr zum Unternehmen RSB Steuerberatung findet man unter office@r-sb.at