Sommerrodelbahn Koglhof und Almerlebnispark als Besuchermagneten

03.05.2018, 13:51 Uhr

Sommerrodelbahn und Almerlebnispark zählen zu den 50 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 2017 mit Bezahl-Eintritten in der Steiermark.

In gewohnter Manier hat Steiermark Tourismus die meistbesuchten Sehenswürdigkeiten erhoben. Die Schlossbergbahn und der Schlossberglift führen mit knapp 900.000 Fahrten die Liste an. Im Bezirk Weiz zählt die Sommerrodelbahn Koglhof zu den Besuchermagneten schlechthin und konnte 2017 circa 151.000 Fahrten verbuchen. Der Almerlebnispark auf der Teichalm besteht aus einer Waldseilgartenanlage mit sieben Parcours und 70 Übungen in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Nervenkitzel pur also – und das gefällt den Besuchern! Immerhin verzeichnete der Park im letzten Jahr 10.300 Bezahl-Eintritte. Sieht man sich die Auflistung der zehn meistbesuchten Sehenswürdigkeiten mit Veranstaltungsschwerpunkten an, erkennt man, dass auch das Kunsthaus Weiz mit 45.300 zahlenden Besuchern im Ranking vorne dabei ist.