Starke Partner für starke Jobs

05.05.2017, 15:33 Uhr

Die SfU-Tour hat kürzlich bei der Epcos OHG halt gemacht, wir waren mit dabei.

DEUTSCHLANDSBERG. Noch bis 24. Mai sind die Beraterinnen und Berater des AMS verstärkt unterwegs zu Betrieben in ganz Österreich, um die Angebote des Service für Unternehmen (SfU) vor den Vorhang zu holen. "Heuer wollen wir vor allem 'Danke' sagen", betont AMS-Leiterin Michaela Sahin zum Jahresmotto. Im Rahmen der SfU-Tour ist das AMS Deutschlandsberg bei bis zu 70 Unternehmen im Bezirk Deutschlandsberg vor Ort, um über die aktuellsten Fördermöglichkeiten rund um die Einstellung und Fortbildung von Personal zu informieren. Dabei werden nicht nur Klein- und Mittelbetriebe besucht, sondern auch die Leitbetriebe in der Region, allen voran die Epcos OHG in Deutschlandsberg mit mehr als 1000 Angestellten.

Kräfte gebündelt



Abenteuer Industrie weltweit

Die WOCHE Deutschlandsberg hat AMS-Regionalstellenleiterin Michaela Sahin und SfU-Mitarbeiter Wolfgang Heinisch dabei begleitet und sich mit Daniela Gortan-Kainz, Leiterin der Personalabteilung am Standort Deutschlandsberg, Anita Steiger und Edith Himmelreich, beide ebenfalls aus der Personalabteilung, sowie Helmut Wesener in seiner Funktion als Leiter des Lohnreferates getroffen. "Dieser Besuch ist das Sahnehäubchen auf dem großen Kuchen, der das ganze Jahr über im Zusammenspiel der Kräfte gebacken wird," betont Daniela Gortan-Kainz zur Kooperation mit dem AMS. Der Einstieg für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war ebenso ein Thema, wie die Aufnahme von Lehrlingen. "Wir haben derzeit 15 Lehrlinge und sind ständig auf der Suche", betont Wesener, dass sich trotz der guten Karrierechancen in dem hoch technisierten Betrieb die Lehrlingssuche nicht einfach gestaltet. "Wir kommen jährlich etwa auf vier neue Lehrlinge, obwohl wir mehr einstellen würden", bedauert Gortan-Kainz, dass junge Menschen oft Bildungswege einschlagen, für die es zu wenig Optionen in der Berufswelt gibt, während Lehrstellen mit guten Entwicklungsmöglichkeiten vielfach unbesetzt bleiben.Ein weiteres Service ist das eAMS-Konto, das die Abläufe auf digitalem Weg ermöglicht. "Schließlich werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus aller Herren Länder bei uns eingestellt", unterstreicht Anita Steiger die Effizienz des Online-Portals. So sind nicht weniger als 24 Nationen am Standort in Deutschlandsberg beschäftigt. "Dabei ist das AMS ein sehr wichtiger Partner für uns", betont Gortan-Kainz, dass fast alle offenen Stellen bei der Epcos OHG dem AMS zur Online-Ausschreibung übermittelt werden. Ebenfalls ständig in Kontakt mit dem AMS ist Edith Himmelreich, nämlich in puncto Trainingsförderungen für Kandidatinnen bzw. Kandidaten, die in eine Zielgruppe fallen. "Auch wenn es betriebsinterne Trainingskonzepte gibt, wäre die 'Qualifizierung in der Beschäftigung' einer der Töpfe, den man dazu anzapfen könnte", ergänzt Sahin. Helmut Wesener bringt das Ziel der Kooperation auf den Punkt: "Für uns ist der Weg über das AMS die ideale Abkürzung bei der Personalsuche."