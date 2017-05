Telo setzt Spatenstich in Gersdorf an der Feistritz

11.05.2017, 15:08 Uhr

Die europaweit agierende Firma für technische Lösungen Telo siedelt im Frühjahr 2018 von Pischelsdorf nach Gersdorf.

Das neue Gebäude hat eine Fläche von ca. 750 m². Nicht nur, dass genügend Platz für Schulungen, Vorträge und Seminare im 64 m² großen Besprechungsraum geboten wird, schaffen ein Fitnessraum sowie die großzügige Sonnenterrasse eine angenehme Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter. Die Optik des Eingangsportals ist ein weiterer Trumpf – Ziel ist es hier Transparenz zu schaffen – und sticht klar aus dem Landschaftsbild hervor. Für die zukünftige Entwicklung kann das Gebäude zusätzlich durch ein weiteres Geschoß aufgestockt werden.

Fertigstellung Frühjahr 2018

Neue Motivation für langjährige Mitarbeiter

Standort Gersdorf

Seit dem Spatenstich stehen derzeit momentan Grabarbeiten auf dem Plan, sodass bis Ende Mai die Fundamentplatte betoniert werden. Danach wird der Fertigteil-Rohbau bis Mitte Juli erfolgen. Die Fertigstellung des Baus ist im Frühjahr 2018 geplant."Im Gewerbepark in Pischelsdorf sind wir kapazitätstechnisch an unsere Grenzen gestoßen. Wir hatten einfach nicht die Möglichkeit das Unternehmen weiter auszubauen, um für neue Mitarbeiter Platz zu schaffen. Auch für alle langjährigen Mitarbeiter ist es sicher eine Motivation sich in den neuen Büroräumen zu entfalten" verrät uns die Assistentin der Geschäftsführung Kerstin Stöckler.ES wird die ganze Firma nach Fertigstellung des Neubaus von Pischelsdorf nach Gersdorf siedeln. Dort kann weiterhin auf höchstem technischem Niveau gearbeitet werden und ist zusätzlich flexibler in Bezug auf neue Mitarbeiter sein. Mindestens zwei bis vier neue Arbeitsplätze könnten geschaffen werden."Die Gemeinde Gersdorf war in 1. Linie ein glücklicher Zufall! Ein vernünftiger Preis für einen sehr günstig gelegenen Bauplatz mit sonniger Lage, auch die unternehmerfreundliche Art der Gemeinde, war sicher ein Grund für die schnelle Entscheidung", so Stöckler.