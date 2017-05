Vortrag in Gleisdorf: Geld regiert die Welt ...

Geld regiert die Welt ... aber wer reGIERt das Geld?Vortrag, Kabarett und Publikumsdiskussion mit Dr. Otmar Pregetter und Gunkl(Kaum) ein Mensch würde es zulassen, dass Wasser und Luft "privatisiert" und der Profitgier der Konzerne übertragen wird - aber nur die wenigsten wissen, dass unser Geld zu 98% von privaten Banken erzeugt wird? Dies führt zu bizarren Auswüchsen:- der Staat rettet die Banken genau mit dem Geld, das er zuvor von ihnen als Kredit aufnahm- und er zahlt diese Schulden + Zinsen mit neuen, höheren Schulden "zurück" ...- dies bringt den Banken Mrd.-Gewinne, völlig o h n e Risiko und mit „Geld aus dem Nichts“ ...Genau darüber klären Dr. Otmar Pregetter und Gunkl in ihrem Programm

Geld regiert die Welt . . . aber wer reGIERt das Geld?am 10. Mai 2017 um 19 Uhr im Forum Kloster in Gleisdorf auf.KartenVVK € 15,- (ermäßigt € 7,50), AK € 18,- (ermäßigt € 9,-)E-Mail-Reservierung: vvk_geldregiertdiewelt@transition-oststeiermark.orgNähere Infos zur Veranstaltung unter transition-oststeiermark.jimdo.comDr. Otmar Pregetter sieht diesen "Geldsystemfehler" als DIE Ursache aller Finanzkrisen an. Dieser führt zur schleichenden Enteignung von 70-90% der Menschen! Geniale Videobeiträge deutscher Kabarettisten lockern die wirklich "harte Kost" auf und tragen zur Aufklärung und zum Verständnis bei. Lösungsansätze bilden den Abschluss des sicher nicht alltäglichen Programms."Gunkl" (der Mann, der eh alles weiß) kommentiert diese Tatsachen aus der Sicht eines Adlers ... und greift dazu in den Fundus seines letzten Programms. Der brillante Kabarettist löst die Irrungen rund ums Geld auf, sodass die nicht ganz so einfachen Zusammenhänge dem Publikum rasch klar werden. Bei den Alpbacher Gesprächen ließ er verdutzte Gesichter zurück - und seine Kommentare verursachten Grabesstille ...