„WKO on Tour“ – Unternehmer äußern Sorgen über Mindestlohn

27.04.2017, 12:02 Uhr

Mitarbeiter und Funktionäre der WKO-Außenstelle Weiz waren einen Tag lang „on Tour“ durch den Bezirk, besuchten Betriebsstandorte, Unternehmer und Selbständige.

Bei der Veranstaltungsreihe wurden unter anderem der Hofladen Moarhofhechtl in Passail, die Fa. Climafix Sonnenschutz in St. Kathrein/Off., die Personalleasingfirma ANS in Weiz und die Buchhandlung Plautz in Gleisdorf besucht. Es sei ein wichtiges Anliegen der WKO, so Kammerdirektor Karl-Heinz Dernoscheg, dass Funktionäre, die größtenteils selbst Unternehmer seien, in den Dialog treten mit Wirtschaftstreibenden. „Die Stimmung bei den Unternehmern ist eine gute, gelassene“, so Dernoscheg.

Sorgen bereite den Wirtschaftstreibern die starren Arbeitszeitregelung und allen voran die derzeit aktuelle politische Diskussion über Mindestlöhne. „Die WKO vergönnt jedem Mitarbeiter hohe Löhne und hohe Kaufktraft“, so Kammerobmann Karl-Heinz Dernoscheg. „Wenn Umstellungen aber zu schnell passieren, gehen dadurch Arbeitsplätze verloren.“ Viel wichtiger sei es, mehr Netto vom Brutto anzustreben, Lohnnebenkosten zu senken, so, dass auch die Unternehmer entlastet seien.