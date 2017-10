Ziegelwerk Eder startet im November 2017 mit Hausbauabenden vor Ort

01.10.2017, 14:50 Uhr

Die Firma Eder unterstreicht mit den Hausbauabenden ihre hohe Beratungskompetenz. Die Bauberater des Unternehmens wissen, welche Fragen Baufamilien unter den Nägel brennen. Die Themen reichen vom optimalen Mauerwerk, der energieeffizienten Gebäudehülle über den rechtskonformen Ablauf bis zur OÖ. Wohnbauförderung. „Es ist unser Ziel, an einem Abend einen guten Überblick zu verschaffen und Baufamilien damit die Basis für die Verwirklichung des eigenen Wohntraums zu legen“, so Alois Traunwieser, Pro-kurist Ziegelwerk Eder.Bei den EDER Hausbauabenden erhalten zukünftige Häuslbauer auch Informationen zu Finanzierung und Förderungen. Erst vor kurzem hat das Land OÖ die Wohnbauförderung verbessert. So kann auf Wunsch beim Neubau eine Förderung mit einem Fixzinssatz von 1 % über eine Laufzeit von 20 Jahren in Anspruch genommen werden. Außerdem gibt es eine attraktive Sanierungsförderung, wenn ein bestehendes Wohnhaus abgerissen und an gleicher Stelle ein neues Eigenheim errichtet wird. „Experten des OÖ Energiesparverbandes informieren und beraten vor Ort produktneutral und energieeffizient" betont Wolfgang Hirner vom OÖ Energiesparverband und hebt die energiesparende Bauweise als Investition in die Zukunft hervor.Bildtext: Wolfgang Resch, Ziegelwerk Eder; Alois Traunwieser, Prokurist Ziegelwerk Eder; Wolfgang Hirner, OÖ Energiesparverband; Martin Kogler, Raiffeisenlandesbank; Britta Jagsich, Marketingleiterin Ziegelwerk Eder (v.li.n.re.)