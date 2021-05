Im Welser Stadtteil Vogelweide entsteht ein Wohnhaus für Menschen mit Beeinträchtigung.

WELS. In dreigeschossiges Wohnhaus in der Laahener Straße entstehen im Erdgeschoss sechs Wohnplätze für Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigung. Errichtet wird das Haus von der Welser Heimstätten GmbH, angemietet und betrieben soll es nach Fertigstellung vom Evangelischen Diakoniewerk Gallneukirchen werden.

Die Gesamtkosten für die Errichtung betragen laut Auskunft von Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) rund 700.000 Euro und werden – abzüglich der gewährten Wohnbauförderungsmittel – aus Mitteln des Sozialressorts finanziert.

„Menschen mit Beeinträchtigungen müssen ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft haben. Dazu gehören auch passender Wohnraum und eine adäquate Begleitung. In diesem neuen Wohnhaus werden die Menschen nach ihren besonderen Bedürfnissen begleitet und unterstützt“, so Gerstorfer beim Spatenstich.

„Die Bewohner finden im neu entstehenden Gebäude optimale Bedingungen: Sie können selbstbestimmt und mit individuellem Assistenzbedarf in der eigenen Wohnung beziehungsweise in der Wohngemeinschaft leben", so Daniela Palk, Vorständin des Diakoniewerks. "Zusätzlich erhalten die Bewohner einen möglichst einfachen Zugang für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben - Einkaufsmöglichkeiten, Arztbesuche, Behördengänge und der Besuch von öffentlichen Einrichtungen sind durch die gute Anbindung zu Fuß erreichbar und möglich.“