Die Autorin Brita Steinwendtner kommt für eine Autorenlesung im Rahmen der „Literatur im Innenhof“ nach Wels.

WELS. Auch im August geht es literarisch weiter: So kommt die in Wels geborene Brita Steinwendtner am Montag, 16. August, um 20 Uhr zu einer Autorenlesung in den Hermineinhof. Steinwendtner wurde 1942 in Wels geboren und studierte Geschichte, Germanistik und Philosophie in Wien und Paris. Sie war freie Mitarbeiterin des ORF und anderer Rundfunkanstalten und bis 2012 Leiterin der Rauriser Literaturtage. Sie lebt als Autorin, Regisseurin und Feuilletonistin in Salzburg und wird nicht zuletzt für ihre poetische Sprache und eindringliche Bildkraft geschätzt.

Unter anderem schrieb sie „Rote Lackn“ (1999), „Im Bernstein“ (2005), „Jeder Ort hat seinen Traum“ (2007), „An diesem einen Punkt der Welt“ (2014) oder „Der Welt entlang: Vom Zauber der Dichterlandschaften (2016)“. Der Eintritt zur Lesung ist kostenlos.

Mehr Informationen:

Stadt Wels, Kulturservice, Stadtbücherei

E-Mail: b@wels.gv.at

Tel.: 07242/235-1777

Website: wels.at/sommerkultur