Krimifans aufgepasst: Der Autor Maximilian Eigletsberger liest im Theater Kornspeicher aus seinem Debütroman „Drogen, Sex & Bio-Keks“.

WELS. Liebe, Drogen und ein Kriminalfall: Wer ein Fan von Autorenlesungen ist, kann am Freitag, 3. September, um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Theater Kornspeicher an jener von Maximilian Eigletsberger teilnehmen. Dort liest er aus seinem Debütroman „Drogen, Sex & Bio-Keks“. Der Autor lebt als Marketing- und Unternehmensentwickler in Wels und hat bereits diverse Fachartikel und Fachbücher veröffentlicht.

Zum Inhalt:

„Unternehmensentwickler Max Werger aus OÖ wird zu einem Auftrag in die Samer Bio-Manufaktur ins schöne Lavanttal nach Kärnten gerufen. Was vorerst nach einer profitablen und interessanten Aufgabe aussieht, entwickelt sich im Verlauf der Geschichte als veritabler Drogen-Kriminalfall. Durch Zufall gelangen streng vertrauliche Unterlagen in seine Hände, die ihn in abenteuerliche Situationen treiben.

Ohne detektivische Erfahrung ausgestattet, stolpert der Protagonist dann von einem Schlamassel in das andere. Dabei lernt er nicht nur die Schattenseiten des Drogenmilieus kennen, die ihn immer wieder mit ihrer ganzen Härte und Brutalität konfrontieren. Es bleibt auch genügend Zeit für lustige Begebenheiten, neue Freunde und sinnliche Momente. Begleitet von seinem besten Freund Stonie, und bis über beide Ohren verliebt in Sophie seine Auftraggeberin, treibt ihn dieser Fall temporeich vom Lavanttal bis nach Bukarest, Kiew und Triest.“

Um Anmeldung wird unter info@kornspeicher.at gebeten. Der Eintritt zur Lesung ist frei.