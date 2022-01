Die Red Bull Illume Ausstellung 2022 feiert ihre Premiere im max.center Wels.

WELS. Action und Adventure pure: Im max.center Wels dreht sich in den nächsten Tagen alles um spektakuläre Fotografie. Denn die Europa-Premiere der Red Bull Illume Ausstellung 2022 ist dort von Dienstag, 18. bis Freitag, 28. Jänner, zu sehen. Dabei handelt es sich um den weltweit größten Wettbewerb für Adventure- und Actionsportfotografie. Bei der Image Quest 2021 wurden die 56 besten und atemberaubendsten Bilder aus insgesamt 41.447 Einsendungen ausgewählt, welche nun bei einer Ausstellung in einzigartigen 2 x 2 Meter großen Leuchtkästen präsentiert werden.

23 Einkaufszentren

Die Ausstellungstour führt die Kunstwerke im Rahmen der Partnerschaft zwischen der SES Spar European Shopping Centers und Red Bull Illume durch 23 Einkaufszentren in Österreich, Kroatien, Slowenien, Ungarn und Italien. „Sie in dieser Art und Weise ausgestellt zu sehen, ist ein wunderbares Erlebnis für die Öffentlichkeit. Von bewegenden Momenten auf Berggipfeln über surreale künstlerische Kreationen in der Stadt bis hin zu purem Adrenalin - die Bilder zeigen die unglaubliche Arbeit der Fotografen von heute“, sagt Ulrich Grill, Gründer von Red Bull Illume.

Mehr Informationen zu Red Bull Illume und der Ausstellung finden Sie auf redbullillume.com.