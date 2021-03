Die Ortsgruppe Vogelweide der Kinderfreunde Wels-Hausruck holt Familien mit einer einmaligen, innovativen Aktion aus der Corona-Tristesse.

WELS. An vier Tagen, von 27. bis 30. März, kann in Kleingruppen selbstständig mit Handy und QR-Codes quer durch die Welser Vogelweide navigiert werden. An insgesamt zehn Stationen sind knifflige Rätsel zu lösen und ein Losungswort zu finden und einzusenden. Als Belohnung winken Nachrichten vom Osterhasen.

"Perspektive für Kinder"

Mit dieser Rätsel-Rallye für die ganze Familie setzen die Kinderfreunde Vogelweide einen weiteren Akzent zur Unterstützung und Bewältigung der besonders für Kinder und Familien anstrengenden Corona-Maßnahmen. „Wir möchten mit unseren Aktionen Kindern und Familien in dieser herausfordernden Zeit Abwechslung und eine Perspektive bieten“, so Petra Pleckinger, Obfrau der Kinderfreunde Vogelweide.

Nähere Infos auf Facebook oder rechtzeitig im Schaukasten beim Kinderfreunde-Haus Vogelweide in der Welser Eiselsbergstraße 31a.