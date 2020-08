Der nächste Act der Pop-Up-Konzerte für 12. September steht nun fest!

WELS. Das erste der geplanten Pop-Up-Konzerte in der Welser Neustadt ist bereits erfolgreich über die Bühne gegangen. Knapp 500 Besucher konnten den lässigen Live-Auftritt von Andy Lee Lang letzten Samstag genießen. Kommenden Samstag, 22.8. gibt es den nächsten Act: Hoamspü heizen dem Publikum ab 19:30 Uhr am Minoritenplatz ein. Im September folgen dann zwei weitere Konzerte - und seit Samstag ist auch der nächste Act bekannt: Der „Hot Pants Road Club“ sorgt am 12. September für Stimmung in der Pernau. Anmelden kann man sich ab 18. August unter www.wels.at/popupkonzerte.

Funk and Soul mit Hot Pants Road Club Pernau

Der in Oberösterreich gegründete „Hot Pants Road Club“ hat sich als Funk and Soul Band in Österreich, aber auch darüber hinaus einen Namen gemacht. Am Samstag, 12. September werden die sieben Bandmitglieder rund um Andie Gabauer am Gelände der Volkshochschule Pernau ab 19:30 Uhr für richtig gute Stimmung beim Publikum sorgen. Andi Gabauer trat schon als Sänger bei DancingStars auf. Auch bei Castingsshows wie Starmania war Gabauer aktiv und unterrichtete als Vocal-Coach die Starmania Kandidaten.

Anmeldung unumgänglich



Trotz des Bestrebens für möglichst viele Menschen kostenlos gute Unterhaltung und einen unvergesslichen Abend zu bieten, hat im Sommer 2020 natürlich die Sicherheit oberste Priorität. Aus diesem Grund können die Konzerte auch nur nach Anmeldung und von maximal 500 Personen besucht werden. Man kann sich für zwei oder vier Personen anmelden. Die Teilnehmer werden dann per Zufallsprinzip gezogen. Allen Gewinnern werden Sitzplätze mit entsprechendem Sicherheitsabstand zugewiesen, sodass alle Auflagen erfüllt werden und sich das Publikum bei den Konzerten auch wirklich sicher fühlen kann.