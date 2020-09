Am Samstag, 19. September, um 19.30 Uhr findet in Pichl das Konzert "Cello on Fire" von Peter Hudler statt. Das Konzert findet in der Jakobskirche in Pichl statt, bei trockenem Wetter wird draußen vor der Kirche musiziert.

PICHL BEI WELS. In seinem erfolgreichen Cross Over-Programm zeigt Cellist Peter Hudler, dass sein Instrument bei weitem nicht nur im klassischen Orchester zuhause ist. Dabei verbinden sich scheinbar unterschiedliche Genres zu einer leidenschaftlichen, aber auch poetischen musikalischen Reise. Musik von Barock bis Rock harmoniert dabei mit Folk, Jazz, klassischer Moderne und improvisatorischen Elementen.

Peter Hudler, in Wien und Salzburg klassisch ausgebildeter Cellist, ist nach einigen Orchesterengagements nun als freischaffender Musiker in den verschiedensten Projekten und Formationen aktiv. Seine Abo-Reihe "Cello Expansion" läuft seit 2019 in Wien. Peters Cross Over-Soloprojekt gewann am Edinburgh Festival Fringe 2019 den Three Weeks Editor's Choice Award.

Vorverkauf: 15 Euro

Abendkasse: 18 Euro