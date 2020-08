Anfang des Jahres übernahm Melanie Hofinger die Traditionsbuchhandlung Neugebauer in Linz. Im September will die Linzer Jungunternehmerin mit zwei neuen Standorten in Lambach und Mauthausen weiter expandieren.



LAMBACH. In Lambach wünschte man sich schon lange eine Buchhandlung. Der Schwerpunk liegt hier neben Büchern auf Schulwaren und Lernhilfen. Auch die beliebten persönlich gestalteten Kerzen aus dem eigenen Kerzenatelier werden angeboten. Insgesamt wird die neue Geschäftsstelle in Lambach zum Nahversorger in Sachen Buch und Schulartikel werden. Es gibt Eröffnungsangebote und ein Gewinnspiel für alle Kunden, die in der ersten Woche zu Besuch kommen.

Der Buchautomat

In der Corona-Krise hat sich Melanie Hofinger überlegt, wie man Bücher kontaktlos verkaufen kann. Das geht natürlich per Versand aber auch mit Hilfe eines Buchautomaten, der seit Mitte August vor der VERITAS by Melanie Hofinger-Buchhandlung in Linz steht. Der Automat in Linz ist gerade in der Testphase, wenn das neue Verkaufsmodell gut angenommen wird, können weitere Standorte folgen. „Ein Buch ist für mich ein Grundbedürfnis und sollte immer und überall erhältlich sein!“, so Melanie Hofinger.