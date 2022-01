Restaurants und Lokale in Wels & Wels-Land: Unsere Geheimtipps

WELS. Heißhunger? Aber diesmal ausnahmsweise keine Lust auf Schweinsbraten, Schnitzel oder Tafelspitz? Da trifft es das Sprichwort „Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah“ auf den Punkt. Denn die Welser Gastronomie hat auch fernab der klassischen österreichischen Küche so einiges zu bieten. Fans der asiatischen Küche werden hier genauso fündig, wie jene, die es gerne deftig mediterran mögen oder bei italienischen Köstlichkeiten „á la mama“ bereits den nächsten Italien-Urlaub vor Augen haben.

Restaurant Weinwirt



Standort: 4672 Bachmanning, Grünbachstraße 20

Öffnungszeiten: Do. und Fr. von 18 - 21.30 Uhr, Sa. von 11.30 - 13.30 und von 18 - 21.30 Uhr,

So. von 11.30 - 13.30, Montag, Dienstag und Mittwoch Ruhetag

Darum ist es unser Geheimtipp: Das Restaurant Weinwirt ist ein kulinarischer Treffpunkt und in der Region ein Begriff für gepflegte Gastlichkeit. Die Familie Haberfellner steht für selbstredend für köstliche Weinvielfalt und Menüs mit österreichischem Anstrich und internationalen Extras.

Nähere Informationen: weinwirt.at, Telefon: 07735/7131, Email:office@weinwirt.at

Adria Fischrestaurant

Standort: Bahnhofstraße 62, 4600 Wels

Öffnungszeiten: Mo. - Do. 11.45 - 14 und 17.30 - 23 Uhr, Fr. 11.45 - 14 und 17 - 23 Uhr, Samstag und Sonntag geschlossen

Darum ist es unser Geheimtipp: Der Name spricht für sich: Die Speisekarte bietet vom knusprig gebratenen Oktobus über den dalmatinischen Fischeintopf, bis hin zu Calamari vom Grill, alles was das mediterriane Feinschmeckerherz höher schlagen lässt.

Nähere Informationen: hotel-adria.at, Telefon:07242/206 214, E-Mail:info@hotel-adria.at

Obermairs' Wirtshaus



Standort: Wimpassingerstraße 100, 4600 Wels

Öffnungszeiten: Mi. - Sa. 10 bis 23 Uhr, So. 10 bis 16 Uhr, Montag und Dienstag Ruhetag

Darum ist es unser Geheimtipp: Seit 1870 legt man großen Wert auf beste Gastlichkeit. Für Freunde der gutbürgerlichen Küche ein wahrer Anziehungspunkt. Chef und Diplom-Sommelier Bernhard Obermair bietet das dazu passende Weinsortiment.

Nähere Informationen: gasthaus-obermair.at, Tel:07242/456 89, E-Mail:office@gasthaus-obermair.at

Restaurant Delphi

Standort: Jägermühlestraße in Thalheim

Öffnungszeiten: Mo bis So: 11.30 bis 23.30, Di geschlossen

Darum ist es unser Geheimtipp: Egal ob Tsatsiki, griechischer Salat, Moussaka oder Lammkoteletts: Fans der griechischen Küche werden im Restaurant Delphi fündig.

Nähere Informationen:delphi-thalheim.at, Telefon: 07242/577 00

Mojo

Standort: Stadtplatz in Wels

Öffnungszeiten: So und Mo geschlossen, Di bis Samstag von 12 bis 23 Uhr geöffnet

Darum ist es unser Geheimtipp: Von Kaffee und Croissants über Wein und Prosecco bis hin zu kleine Snacks – das Mojo lädt zum Genießen ein.

Nähere Informationen:mojo, Telefon: 0650/592 87 97, E-Mail: office@mojo-bar-aperitif.at

Lili Asia

Standort: Ringstraße in Wels

Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 11 bis 15 Uhr, 16 bis 22 Uhr, Sa: geschlossen, So: 11.30 bis 22 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Sushi, Sashimi oder Maki-Rolls werden bei Lili Asia stets frisch zubereitet. Ergänzt wird die Speisekarte durch diverse Curry- und Wokgerichte.

Nähere Informationen: Lili Asia, Telefon: 0650/630 80 02

Steak‘s Bar & Restaurant

Standort: Adlerstraße in Wels

Öffnungszeiten: Mo bis Fr: 11 bis 14, 17.30 bis 23, Sa: 18 bis 23, So: geschlossen

Darum ist es unser Geheimtipp: Im Steak‘s Bar & Restaurant lassen argentinische und amerikanische Steaks, mit hausgemachter Kräuterbutter serviert, Steakliebhaber frohlocken.

Nähere Informationen:steaks-wels.com, Telefon: 0664/547 77 07





Mount Everest Restaurant

Standort: Stadtplatz 65 in Wels

Öffnungszeiten: So geschlossen; Mo von 11 bis 14 und 17.30 bis 21.30; Do von 11 bis 14 Uhr; Fr von 17.30 bis 21 Uhr; Di, Mi und Sa von 11 bis 14 und 17.30 bis 21 Uhr

Darum ist es unser Geheimtipp: Die Speisekarte bietet eine kulinarische Vielfalt an nepalesischen und indischen Gerichten an.

Nähere Informationen: mounteverestnepalischeindischekuechewels.at, Telefon: 0660/639 14 44

Die Liste spiegelt die subjektive Meinung der Redaktion wider. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.