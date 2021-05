„Rotkäppchen“ als Puppenspiel im Kornspeicher in Wels.

WELS. Das Märchen, in dem ein kleines Mädchen mit seinem roten Umhang durch den Wald läuft, um seine Großmutter zu besuchen, ist wohl vielen Menschen ein Begriff. So findet am Mittwoch, 2. Juni, um 16 Uhr das Puppenspiel „Rotkäppchen“ für kleine Zuschauer im Kornspeicher Wels statt. Eine Veranstaltung zum Schauen, Staunen und Lauschen mit Barbara Richtarski.

