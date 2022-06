Wer nach kulinarischen Leckerbissen sucht, sollte von 5. bis 7. August beim Street Food Festival in Marchtrenk vorbeischauen.

MARCHTRENK. Schmankerl aus der ganzen Welt: Von 5. bis 7. August kommen Feinschmecker in Marchtrenk auf ihre Kosten. Denn an diesem Wochenende findet wieder das Marchtrenker Street Food Festival statt. Vor Ort kochen Gourmet-Experten in ihren Foodtrucks unterschiedliche kulinarische Highlights. Neben der bunten Welt der Leckereien wird auch eine Livemusik sowie ein unterhaltsames Familien- und Kinderprogramm geboten.