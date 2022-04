Wenn die Tage wärmer werden, locken wieder eine Mostkost nach der anderen. Bereits am 24. April findet schon eine in Sattledt statt.



SATTLEDT. Die Ortsbauernschaft, der Bauernbund und die Bäuerinnen aus Sattledt laden unter dem Motto „Most & Unterhaltung“ zur traditionellen Mostkost ein. Diese startet am Sonntag, 24. April, ab 10 Uhr im Bauhof. Es locken Highlights wie ein Quiz mit Preisen, Kinderbetreuung sowie eine Hüpfburg. Die Bäuerinnen versorgen mit Broten, Mehlspeisen, Bauernkrapfen sowie regionalen Schnitzerl mit Pommes.