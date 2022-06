Literarischen Genuss bringt das Welser Lesefest am 23. Juli in den Burggarten. Das Programm reicht von Lesungen, Poetry Slam, über Musik bis hin zu regionale Schmankerl.

WELS. Regionale Autoren, Schmankerl und Musik: Das Welser Lesefest kehrt heuer mit einem bunten Programm zurück. Und der Veranstalter Literaturraum (LIRAU) lädt somit wieder zu einer Rundreise durch das „Hoamatland“ ein. „Wir wollen keine steife Kulturveranstaltung schaffen“, sagt Christina Gärtner, die Initiatorin. „Wir konnten vier Autoren für das Leserfest gewinnen“, fügt Wolfgang Mayer, der zweite Initiator hinzu. „Als Hauptakt liest Franzobel.“

Regionale Autoren

Das Event findet am Samstag, 23. Juli, von 14 bis 22 Uhr im Welser Burggarten statt – bei Schlechtwetter in der Stadthalle. „Vom Ambiente her ist es im Burggarten unglaublich. Vor allem, wenn am Abend die Lichter ausgehen“, so Gärtner. Für die Lesungen konnten drei Autorinnen und Autoren gewonnen werden: Franzobel, Beate Maxian und Christian Hartl. Und auch die aktuelle Welser Stadtschreiberin Marija Pavlovic wird mit dabei sein und aus ihrem Roman „24“ vorlesen.

Dichterwettstreit der Poeten

Selbstverfasste Texte stehen bei den Wortwerkler-Poetry-Slammern aus Oberösterreich im Mittelpunkt. Beim Poetry Slam handelt es sich um einen performativen Dichterwettstreit, bei dem sich die Poetinnen und Poeten um die Gunst des Publikums buhlen. Neben den sechs geladenen Slammern LiRow, Michael Zagerl, Laura Hellmich, Kevin Neugebauer und Daniel Kammerer sind noch vier Plätze frei. Anmeldung bei Interesse unter m.haller@live.de.

Programm für die kleinen Gäste

Der Kinderbereich ist heuer wieder am Spielplatz des Welser Burggartens angesiedelt. Dort können die Kids Bücher lesen und in den „Forscher Felixx“-Büchern schmökern, den Autrinnen und Autoren lauschen, im Sand spielen und vieles mehr. Zusätzlich gibt es auch Klanggeschichten mit Elisabeth Wagern zu den Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“ und „Quacki, der kleine freche Frosch“. „Wagner ist mit ihren Vorstellungen in der Burg Wels, der Treffpunkt ist aber beim Spielplatz“, so Gärtner. Zusätzlich lädt Gabi Grausgruber Kids zwischen vier und neun Jahren zu ihrem neusten Leseabenteuer „Elvor & Pipi“ ein.

Musik und Schmankerl

Für die musikalische Untermalung sorgen „Spielmann-Solo featuring Shorty“. „Uns war wichtig, dass die Musiker nicht nur regional sind, sondern dass alles auch zum Ambiente passt“, so die Initiatorin. Und natürlich wird auch für das leibliche Wohl mit regionalen Schmankerln von „Silber Bauer“, „Linzer Tascherl“ und „Traunsecco“gesorgt. Weiters ist auch die Buchhandlung Skribo vor Ort. Es können Kinderbücher sowie alle Bücher der lesenden Autorinnen und Autoren erstanden werden.

Alle Infos unter welser-lesefest.at