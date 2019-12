Den Winter bringen wir in Zusammenhang mit Kälte und Rückzug in die eigenen 4 Wände.

Die Natur nutzt die Winterruhe um sich zu regenerieren und für das kommende Frühjahr Kräfte zu sammeln.

Es ist die Zeit, in der wir mit unseren Energien sorgsam umgehen und uns Zeiten der körperlichen und seelischen Regeneration gönnen sollten.

Die dunkle und kalte Jahreszeit steht nach der TCM mit dem Element Wasser und dem Funktionskreis Niere/Blase in Verbindung. Körperliche Entsprechungen zu diesem Funktionskreis sind unter anderem die Wirbelsäule, die Hormone und die Nerven.

In der westlichen Tradition verbinden wir diese Zeit mit dem Tierkreiszeichen des Steinbocks, der ähnlich, in Zusammenhang mit Kälte, Konzentration auf das Wesentliche, Strukturierung und Rückzug gebracht wird.

Längere Ruhepausen, bewusstes Entspannen wie bei einer Shiatsu-Behandlung, in Kombination mit genug Bewegung in frischer Luft, ein Blick nach Innen und wärmende Lebensmittel wie eine warme Suppe, rotes Fleisch, ein Getreidebrei, Tee, oder Gewürze wie Ingwer, Chili, und Zimt können dazu beitragen, diese Zeit im Einklang mit dem Rhythmus der Natur zu verbringen und körperlichen und seelischen Beschwerden ein Schnippchen zu schlagen.

Info: Ursula Schrott, Tel 0699/10710796, Mail: praxis@shiatsu-belebt.eu