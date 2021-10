Eröffnung Thalheimer Laden

Feierliche Eröffnung am 10. Oktober.

Der Thalheimer Laden ist Mittwoch bis Freitag jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. In der ersten Woche wartet auf die Kund*innen anlässlich der Eröffnung ein tolles Gewinnspiel. Als Hauptpreis wird ein Geschenkkorb im Wert von 75 Euro mit regionalen Köstlichkeiten verlost. Am Sonntag, 10. Oktober, wurde der Hofladen anlässlich des Erntedankfestes feierlich eröffnet. Um 10.00 Uhr fand ein Familiengottesdienst statt und anschließend gab es eine Feier mit Speis und Trank im Pfarrzentrum vor dem Hofladen. Die Musikkapelle Thalheim spielte traditionell auf. Hunderte Besucher kamen zur feierlichen Eröffnung nach Thalheim.