Der Verein „Weißer Ring“ hilft Menschen, die Opfer eines Verbrechens wurden. Um diese Arbeit zu unterstützen, spendet Hofer 10.000 Euro.

SATTLEDT. „Jeder kann Opfer eines Verbrechens werden. Umso wichtiger ist die Arbeit der Opferschutzorganisation Weißer Ring. Daher unterstützt Hofer den Verein dabei, den Opfern von Straftaten bestmögliche Hilfe anzubieten“, sagt Hofer Generaldirektor Horst Leitner. Denn bereits in der Vergangenheit hat der Lebensmittelhändler im Rahmen der Initiative „Heute für Morgen“ den Verein „Weißer Ring“ mit jährlichen Geldspenden unterstützt. Heuer wurden insgesamt 10.000 Euro - jeweils zur Hälfte in Form von Einkaufsgutscheinen und Bargeld– gespendet. „Diese Spende kommt in einer sehr fordernden Zeit und wird uns dabei helfen, Menschen zu begleiten und zu unterstützen, die zu Opfern geworden sind“, so Udo Jesionek, Präsident des Weißen Rings.

Über die Organisation

Der Weiße Ring stellt Opfer von Straftaten mit ihren Bedürfnissen und Interessen ins Zentrum seiner Arbeit. Er ist gesetzlich als einzige allgemeine Opferhilfe-Einrichtung Österreichs anerkannt. Der 1978 gegründete, gemeinnützige Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, Opfer von Straftaten zu begleiten und zu unterstützen, über Opferrechte zu informieren und sich sowohl für die Einhaltung als auch für die Weiterentwicklung von Opferrechten einzusetzen. Die Opferhilfe durch den Weißen Ring ist für Betroffene kostenlos. Sie reicht vom Erstgespräch über die Beratung bis hin zu finanzieller Hilfe in besonderen Notfällen.