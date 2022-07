450 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kamen zum Holter-Sommerfest in Wels. Besondere Attraktion: Ein Zirkuszelt.

WELS. Auch wenn Artisten und Artistinnen sowie Tiere der Holter-Belegschaft für einen Abend wichen, war ein „Stargast“ mit dabei: Die ÖSV-Skirennläuferin Chiara Mair stand an diesem Abend für Gespräche und Fotos zur Verfügung. Holter ist seit der Weltcup-Saison 2021/22 Kopfsponsor von Chiara Mair und setzt das Engagement auch 2022/23 fort.

Für die Holter-Geschäftsführung war dieser Abend ein gelungener Anlass, um der Belegschaft für ihr Engagement persönlich Danke zu sagen. „Nach so langer Zeit ist uns das persönliche Treffen mit den MitarbeiterInnen ein großes Anliegen. Besonders freut uns, dass so viele aus allen Teilen Österreichs und aus Bayern nach Wels gekommen sind“, so Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter. Gefeiert wurde bis 2 Uhr früh.