Dieses Jahr erfüllt das Marchtrenker Christkind wieder die Wünsche der kleinsten Bürger und unterstützt auch Menschen mit geringem Einkommen.

MARCHTRENK. Bücher, Plüschtiere und Co.: Die Tradition „Wünsche an Christkind“ in Marchtrenk ist bereits in der heißen Phase. Auch dieses Jahr können alle 600 Volksschulkinder sowie die Schulanfänger wieder ihren Wunschzettel an den Weihnachtsbaum am Stadtplatz hängen. Der Baum sei seit dem Beginn der Adventszeit gut besucht worden und viele Kinder hinterließen dort ihre bunten Kuverts. Diese sind mittlerweile vom Baum verschwunden und nun sichtet das Christkind zusammen mit Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) die Wunschzettel. Rund die Hälfte davon können erfüllt werden.

So stapeln sich momentan im Stadtamt kleine Aufmerksamkeiten wie Bücher, Plüschtiere oder der ein oder andere Hausaufgabengutschein. Noch diese Woche macht sich Bürgermeister Mahr mit seinem E-Bus auf die Reise zu den Schulen und Kindergärten, um die Geschenke zu verteilen.

Gutscheine für den Rotkreuz-Markt

Aber nicht nur die kleinen Einwohner bekommen eine Überraschung, sondern auch jene mit geringem Einkommen, Mindestsicherung oder -pension. Diesen spendet die Stadt Marchtrenk wieder einen Warengutschein für den Rotkreuz-Markt im Wert von 750 Euro. So erhält jeder Kunde des Sozialmarktes einen Gutschein im Wert von fünf Euro für ein Weihnachtsessen, das dort um diesen Preis leicht erhältlich ist.