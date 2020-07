Den Christophorus-Sonntag feierte die MIVA in Stadl-Paura, dem Sitz des österreichischen Hilfswerkes. MIVA steht für Missionsverkehrsarbeitsgemeinschaft und ist ein Hilfswerk der katholischen Kirche. Dieses Jahr wurde im Rahmen des Sonntagsgottesdienstes bei der Dreifaltigkeitskirche gefeiert.

STADL-PAURA. Den Festgottesdienst zelebrierte Pater Elija Oberndorfer. Dieser segnete im Anschluss an die Messe auch zwei MIVA-Ambulanzen die in Kürze in ihre Bestimmungsländer Äthiopien und Malawi verschifft werden. Auch zahlreiche Fahrräder, Motorräder und Autos standen für den Segen bereit.

Mobilität die für uns Normalität ist, ist für viele in den ärmsten Ländern der Welt über- lebensnotwendig. Die Christophorus-Aktion 2020, die größte Spendensammlung der MIVA, stellte dies unter dem Schwerpunktthema Gesundheit in den Fokus. Landauf, landab fanden rund um den Christophorus-Sonntag, den 26. Juli 2020, Fahrzeugsegnungen statt. Einerseits um den Segen zu erbitten, andererseits um „Pro unfallfreiem Kilometer einen Zehntel-Cent für ein MIVA-Auto“ - oder umgerechnet einen Euro pro tausend gefahrenem Kilometer - in den Ländern des globalen Südens zu erbitten. Denn gerade in diesem Jahr ist Hilfe und ein offenes Herz von ganz besonderer Bedeutung und Wichtigkeit.

Mobilität ist teilbar

„Mobilität ist teilbar - ich danke jeder Spenderin und jedem Spender von Herzen für die wertvolle Unterstützung. Wo Menschen zusammenstehen und Solidarität zeigen, wachsen die Chancen für viele“, betont Christine Parzer, Geschäftsführerin der MIVA, dankend.