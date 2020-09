NEUKIRCHEN BEI LAMBACH. Die Obfrau der Goldhaubenfrauen Neukirchen bei Lambach, Elli Schiller, hat die Leitung an Marianne Feichtinger übergeben. Im Gasthaus Oberndorfer fand die Übergabe im Beisein der Bezirksobfrau Romana Haslinger, Pater Lukas Six, Bürgermeister Franz Pühretmayr und den Goldhaubenfrauen statt.

20 Jahre lang hat Frau Schiller mit ihrer Stellvertreterin Hedwig Stöger und Maria Himmelbauer als Kassier dieses Ehrenarmt mit viel Engagement innegehabt. Frau Schiller berichtete über die vielen Feste, Kurse und Ausflüge in ihrer Zeit als Obfrau. Pater Lukas Six würdigte in seiner Rede die Verdienste von Frau Schiller, sein Fazit: besonders kirchliche Feste würden durch das Auftreten der Goldhaubenfrauen noch festlicher. Bürgermeister Franz Pühretmayr dankte Frau Schiller für ihre langjährige Tätigkeit. Bei ihrer ersten Rede betonte die neue Obfrau Marianne Feichtinger, dass sowohl Jung als auch Alt wichtig für die Gemeinschaft sind. Denn nur ein gutes Miteinander lässt eine Gruppe weiter wachsen. Als ihre Stellvertreterin wird in Zukunft Eva Eckmayr und Renate Kettlgruber als Schriftführerin tätig sein.