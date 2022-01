Im Jänner 2022 überreichte Günter Stadlberger, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Wels, dem Obmann der Rollenden Engel, Florian Aichhorn, einen Spendenscheck in der Höhe von 2.000 Euro.



WELS. Bereits das dritte Jahr in Folge wurden den MitinhaberInnen der Bank drei karitative Einrichtungen aus der Region zur Auswahl gestellt. Mittels der "DankeBonusApp" entscheiden sich die diese für ihren Favoriten.

„Jeder der vorgeschlagenen Vereine bekommt von uns eine finanzielle Unterstützung. Über die Spendenhöhe entscheiden jährlich unsere MitinhaberInnen. Der Verein Rollende Engel hat in der Abstimmung zu Weihnachten 2021 das Rennen gemacht“.

„Danke der Bank. Unser Verein, der sich einzig über Spenden finanziert, kann eine solche Unterstützung dringend brauchen und somit ist sichergestellt, dass wir auch 2022 viele Wunschfahrten mit schwerkranken Menschen vornehmen können“, ist Florian Aichhorn überzeugt.