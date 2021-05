Mit Stand Montag, 31. Mai 2021, 10 Uhr, gibt es in Wels-Stadt 79 und im Bezirk Wels-Land 65 "aktive" Fälle von bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus.

WELS, WELS-LAND. In den vergangenen 24 Stunden sind in Wels 8, in Wels-Land 13 neue Infektionen gemeldet worden. Die Gesamtzahl aller seit Beginn der Krise positiv getesteten Personen aus der Region beträgt 11.289 – (Wels 5.580, Wels-Land 5.709).

Die 7-Tage-Inzidenz – das ist der Wochendurchschnitt an neu gemeldeten Corona-Fällen bezogen auf 100.000 Einwohner – liegt für Wels-Stadt derzeit bei 73,6, für Wels-Land bei 62,4. Dieser Wert hat sich zur überblicksmäßigen Risikoeinschätzung durchgesetzt, weil er einerseits eine bessere Vergleichbarkeit schafft und andererseits Ausreisser an einzelnen Tagen ausgleicht. Der Grenzwert, der als besorgniserregend gilt, liegt bei 50.

Achtung: Alle in diesem Beitrag ersichtlichen Daten werden von der Corona-Seite des Landes OÖ und aus den Presseaussendungen des Krisenstabs entnommen und von uns einmal täglich – immer morgens – aktualisiert. Das Land OÖ stellt hier jeweils drei mal täglich aktualisierte Zahlen zur Verfügung. Hinzu kommt das AGES-Dashboard .

In diesen Apotheken gibt's Gratis-Tests:

Gunskirchen: Sonnen-Apotheke – Welser Straße 6 – 07246/8700

Lambach: Apotheke Lambach – Marktplatz 4 – 07245/32327

Marchtrenk: Folaris Apotheke – Goethestraße 12 – 07243/52351

Stadl-Paura: Vital Apotheke – Maximilian Pagl Straße 22 – 07245/20260

Weißkirchen: Apotheke Weißkirchen – Untere Dorfstraße 7 – 0724/356797

Wels: Stern-Apotheke – Bahnhofstraße 11 – 07242/46711

Wels: Schutzengel-Apotheke – Eferdinger Straße 20 – 07242/47098

Wels: Apotheke im Welas Park – Ginzkeystraße 27 – 07242/207506

Wels: MAXINE Apotheke – Gunskirchener Straße 7 – 07242/206971

Wels: Apotheke Nord – Oberfeldstraße 95 – 07242/72822

Wels: Einhorn Apotheke Wels – Ploberger Straße 7 – 07242/46488

Wels: Linden-Apotheke – Wimpassinger Straße 34 – 07242/69290

Stand der Impfungen:



• Stadt Wels: 1. Impfung: 38,1% 2. Impfung: 14,6%

• Wels-Land: 1. Impfung: 44,3% 2. Impfung: 14,5%

Aktualisierung jeden Montag

Aktueller Stand Britisch-Südafrikanische Mutation

Bezirk Wels-Stadt: 1 bestätigter Fall

Aktuelle Fälle in Wels und Wels-Land



Alten- und Pflegeheime: positive Testungen

positive Testungen Aktuell sind in 10 oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen 13 Mitarbeiter/innen sowie 6 Bewohner/innen positiv auf Covid-19 getestet. (Stand: 28. Mai 2021). Aktuelle Todesfälle :

–

Neuinfektionen in Schulen:



– Aktuell sind 96 oberösterreichische Schulstandorte von Covid-19 betroffen und 125 Schüler/innen, 5 Lehrer/innen sowie 3 Personen, die dem übrigen schulischen Personal zuzurechnen sind, positiv auf Covid-19 getestet (Stand: 28. Mai 2021). Hotline zu Schulfragen der Bildungsdirektion Montag bis Freitag von 7.30 bis 18 Uhr unter Tel. 0732/7071-4131 oder 0732/7071-4132

746 Corona-Infizierte, 67 Neuinfektionen, 5.288 Genesene