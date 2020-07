Ein Vandale ging jetzt der Polizei ins Netz.

WELS. Ein 29-Jähriger aus Wels ist verdächtig, seit dem Juni 2019 insgesamt 19 Mal vorsätzlich den Brandmeldealarm in Tiefgaragen in Wels ausgelöst zu haben. Dabei wurden auch die Druckknopfanlagen beschädigt. Bei einer Hausdurchsuchung konnten Beweismittel wie die bei den Taten getragene Kleidung sowie eine Gesichtsmaske vorgefunden und sichergestellt werden. Der 29-Jährige wurde in die Justizanstalt Wels gebracht. Bei der Einvernahme zeigte sich der Mann umfangreich geständig. Als Motiv gab er an, dass er sich früher mal bei der Feuerwehr beworben habe, aber ohne Angabe von Gründen abgelehnt worden war. Außerdem war er bei den Taten alkoholisiert, so die Polizei.