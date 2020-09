Jungmusikertage

Mitte August veranstaltete das Jugendreferat der Trachtenkapelle Thalheim für den musikalischen Nachwuchs zwei Jungmusikertage als Alternative zum sonst traditionell stattfindenden Jungmusikerlager. Am ersten Tag stand ein Ausflug in die Steiermark zum Abenteuerpark Gröbming am Programm. Mit verschiedenen Stationen und Kletterparcours zwischen den Baumwipfeln war für die 21 teilnehmenden Kinder ordentlich Action garantiert. Am Abend durfte natürlich das Lagerfeuer inklusive traditionellem Wimpelstehlen nicht fehlen. In den zweiten Tag gestartet wurde mit einer Schnitzeljagd durch das Thalheimer Gemeindegebiet. Als Abschluss gab es noch ein gemeinsames Mittagessen. Vielen Dank an das gesamte Organisations- und Betreuungsteam für die tollen Aktivitäten!

Musikprobe im Freien

Aufgrund unserer kompakten Vereinsgröße ist es uns glücklicherweise möglich seit Mitte August wieder Musikproben abzuhalten. Eine der ersten Proben wurde aufgrund des perfekten Wetters gleich einmal ins Freie verlegt. Am Hof der Familie Pühringer übten wir an einem lauen Sommerabend bei einem wunderschönen Sonnenuntergang diverse Polkas und Märsche für zukünftige Dämmerschoppen. Die Outdoor-Probe in dieser tollen Location ist bei allen Musikern sehr gut angekommen wird sicher bei Gelegenheit wiederholt.

Vereinszuwachs

Wie jedes Jahr zu Beginn der Probensaison im Herbst wechselten auch heuer wieder einige Jungmusiker zur großen Kapelle. Es wurden die beiden Klarinettistinnen Jennifer Steller und Angela Pühringer sowie die Querflötistin Sophie Schampier in unsere Reihen aufgenommen. Wir begrüßen die drei Holzbläserinnen recht herzlich und freuen uns riesig über die Verstärkung! Viel Spaß beim Musizieren in der Trachtenkapelle!

Begräbnis

Vergangenen Samstag verabschiedete sich die Trachtenkapelle Thalheim von ihrem Ehrenobmann Hubert Ebner, welcher nach einem erfüllten Leben im 88. Lebensjahr verstorben ist. Im Rahmen der feierlichen Beisetzung am Welser Friedhof haben wir unserem langjährigen Unterstützer mit Trauermärschen und Chorälen musikalisch die letzte Ehre erwiesen.

Hochzeit

Das Blechbläserquintett der TKT spielte Ende August bei einer Hochzeit auf. Die musikalische Einlage war ein Überraschungsgeschenk für das Brautpaar. Mit romantischen Klassikern wie „The Rose“ von Bette Midler und mit schwungvollen, modernen Stücken wie „Viva La Vida“ von Coldplay durften die fünf Musiker die frisch Vermählten in den neuen Lebensabschnitt begleiten. Natürlich wurde auch das traditionelle Brautlied mit Gesang zum Besten gegeben. Wir gratulieren recht herzlich zur Trauung!