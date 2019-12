Eine 31-jährige Welserin fuhr am 21. Dezember 2019 um 7.35 Uhr mit einem Pkw auf der Karl-Loy-Straße in Wels in Richtung Norden.

WELS. Bei der Kreuzung mit der Rablstraße bog sie nach rechts ein, kam dabei zu weit nach links und kollidierte mit einem abgestellten Pkw. Nach der Kollision kippte der Pkw der 31-Jährigen zur Seite und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Lenkerin konnte aus dem Fahrzeug befreit werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels eingeliefert. Ihr Beifahrer blieb unverletzt.