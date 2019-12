THALHEIM. Eine 29-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land fuhr heute, 27. Dezember, gegen 15.55 Uhr mit einem Pkw in Thalheim bei Wels auf der L1238 Richtung Sipbachzell. Aus unbekannter Ursache kam sie im Bereich einer starken Rechtskurve mit fünfziger-Beschränkung links von der Fahrbahn ab. Das Auto knallte gegen einen Leitwinkel, überschlug sich über die Böschung und kam etwa 38 Meter vom Fahrbandrand im Feld zum Stillstand. Die 29-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Pkw befreien und wurde vom Notarzt erstversorgt. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie in das Klinikum Wels-Grieskirchen eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden.