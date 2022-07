Nach einem Auffahrunfall bei Marchtrenk, war ein Pkw unter einem Lkw eingeklemmt. Bei der Bergung platzte noch dazu ein Hydraulikschlauch des Bergefahrzeugs. Ergebnis: Die Autobahn musste Richtung Wels gesperrt werden.



MARCHTRENK. Auf der A25, der Welser Autobahn hat sich heute in den frühen Morgenstunden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Unmittelbar vor der Autobahnabfahrt Marchtrenk-West beziehungsweise Wels-Ost ist ein Pkw in Fahrtrichtung Wels in das Heck eines Lkw gekracht. Der Pkw wurde dabei unter dem Sattelauflieger eingeklemmt, der Lenker jedoch zum Glück nicht.

Panne beim Bergeversuch

Der Unfall führte zu einem Großeinsatz: Zwei Feuerwehren, Rettung, Notarzt und Autobahnpolizei standen im Einsatz. Die Bergung des Pkw gestaltete sich äußerst schwierig, denn er steckte derart unter dem mit Papierrollen beladenen Lkw fest, dass er auch mittels mehrerer Seilwinden nicht befreit werden konnte. Die Einsatzkräfte mussten deshalb ein größeres Kranfahrzeug anfordern. Doch damit nicht genug: Beim zweiten Bergeversuch kam es zu einem weiteren Zwischenfall. Ein Hydraulikschlauch des Bergefahrzeuges platzte, woraufhin eine größere Menge Hydrauliköl austrat. Das ausgelaufene Betriebsmittel konnte von der anwesenden Feuerwehr zwar sofort aufgefangen werden, dennoch musste dann noch ein Servicefahrzeug für das Abschleppfahrzeug angefordert werden.

Autobahn Richtung Wels gesperrt

Die Welser Autobahn war in Fahrtrichtung Knoten Wels anfangs erschwert passierbar, später dann überhaupt gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die A1 Westautobahn, den Knoten Voralpenkreuz und die A8 Innkreisautobahn. Die Fahrzeuge, die vor der Unfallstelle standen, wurden an der Unfallstelle dann vorbeigeleitet.