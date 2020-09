NEUKIRCHEN. In Neukirchen bei Lambach ist Sonntagnachmittag, 30. August, ein Auto in einem Kreisverkehr an der Wiener Straße im Graben beziehungsweise dem angrenzenden Feld gelandet.

Die Feuerwehr wurde zu den Aufräumarbeiten alarmiert, zum Glück konnte sich der Lenker des Unfallfahrzeugs selbst aus dem Wrack befreien. Der Kreisverkehr war rund eine halbe Stunde nur einspurig befahrbar, Feuerwehr und Polizei lotsten den Verkehr am Einsatzort vorbei.