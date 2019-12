Mann unterstützte Neffen auf Baustelle –

SATTLEDT. Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land unterstützte heute, am 23. Dezember 2019, seinen Neffen in Sattledt bei Bauarbeiten zur Errichtung eines Hühnerstalles. Zur Anbringung der Deckenpaneele wurde ein Stahlgerüst mit einer Pfostenauflage verwendet.

Der Pensionist dürfte aus Unachtsamkeit neben die Pfostenauflage gestiegen und vom Gerüst gestürzt sein. Er schlug mit dem Kopf auf dem Betonboden auf und zog sich dabei Kopfverletzungen unbestimmten Grades zu. Der 65-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Klinikum Wels eingeliefert.