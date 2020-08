FISCHLHAM, STEINERKIRCHEN. Es ist soweit, die Bagger sind angerollt: Der Glasfaserausbau für rund 600 Haushalte in den Gemeinden Fischlham und Steinerkirchen ist gestartet. Zusätzliche 200 Haushalte in Fischlham und 400 Haushalte in Steinerkirchen profitieren davon. Der Dank der beiden Bürgermeister Thomas Steinerberger (Steinerkirchen) und Franz Steininger (Fischlham, beide ÖVP) "gilt ganz besonders der engagierten Arbeitsgruppe, bei der sich Vertreter beider Gemeinden aktiv einbrachten. Ohne deren Aufklärungsarbeit bei der Bevölkerung sowie ihrer beharrlichen Provider-Suche wäre der nächstwöchige Baustart nicht möglich gewesen. „Unsere Gemeinden und somit unser Bundesland wieder stark machen: Das ist gerade jetzt eine wichtige Botschaft! Dazu gehört auch die Digitalisierung im ländlichen Raum, die durch Home Office und Home Schooling noch wichtiger geworden ist“, so ÖVP-Nationalratsabgeordneter Klaus Lindinger, der ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe ist.

Rund 230 Haushalte verfügen in Fischlham schon jetzt über einen schnellen Internet-Anschluss mit der Breitbandtechnologie. Mit diesem Baustart werden in den nächsten Jahren die restlichen 200 Haushalte in Fischlham aufgeschlossen.