Schock für einen 29-Jährigen: Bei dem Versuch, Uhren zu kaufen, schaute er Donnerstagnachmittag, 30. Juni, in der Lichtenegger Straße in Wels in den Lauf einer Waffe. Die Polizei bittet nun um Hinweise.



WELS. Ein Mann war laut Polizei in der Lichtenegger Straße in Wels unterwegs. Gegen 14.50 Uhr bekam er von einem Autofahrer aus einem schwarzen Mercedes-Benz Uhren zum Kauf angeboten. Daraufhin stieg der 29-Jährige in das Auto ein und verhandelte den Preis von zwei Uhren – er wollte 500 Euro für beide bezahlen. Als das Raubopfer bezahlen wollte, zog der unbekannte Täter plötzlich die Waffe. Er bedrohte den 29-Jährigen und forderte sein gesamtes Bargeld. Panisch versuchte das Opfer nach dem Raub zu flüchten. Jedoch kam er nicht weit, da ihn der Übeltäter von hinten mit seinem schwarzen PKW rammte. Der Afghane wurde auf die Straße geschleudert und dabei verletzt.

Das Opfer erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Einsatzkräfte suchen aktuell nach dem Täter. Sogar der Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Polizei bittet um Hinweise der Telefonnummer 059/133-47 33 33 an das Stadtpolizeikommando Wels.

Täterbeschreibung:

- Mann, helle Hautfarbe, 38 bis 40 Jahre, kräftige Statur, kurze schwarze Haare, Dreitagesbart, bekleidet mit weiß-blauem Hemd und schwarzer Hose, sprach vorwiegend Englisch und gebrochenes Deutsch.

Fahrzeug:

- Mercedes Benz, schwarz lackiert, vermutlich neueres Baujahr, schwarzes Interieur

Es dürfte laut Polizei eine Zeugin (Radfahrerin) im Bereich des Schlosses Lichtenegg in unmittelbarer Nähe anwesend gewesen sein, welche den Vorfall gesehen haben könnte.