Holen Sie sich neue Ideen für gemeinsame Outdoor-Aktivitäten!

Präsentation aktueller Trends und Innovationen rund um die Themen Angeln & Fliegenfischen, Fahrradfahren und Bogenschießen, kombiniert mit tollen Shows, spannenden Vorführungen, lehrreichen Workshops und zahlreichen Testmöglichkeiten – das Messetrio garantiert ein abwechslungsreiches Action- und Rahmenprogramm für die ganze Familie.

Fishing Festival 2020 - Österreichs Treffpunkt Nr. 1 für alle Angler & Fliegenfischer

Profi- und Hobbyangler dürfen sich nicht nur auf die aktuellen Trends und Materialneuheiten, sondern auch auf ein in Österreich einzigartiges Rahmenprogramm freuen. Namhafte Experten aus der Raub-, Karpfen- und Fliegenfischer-Szene begeistern mit wertvollen Tipps in Form von Vorträgen, Live-Vorführungen und Workshops. Ein tolles Highlight ist die Auszeichnung und Ausstellung der Fliegen der Österreichischen Meisterschaft im Fliegenbinden 2020, bei welcher die in filigraner Handarbeit hergestellten Fliegen präsentiert werden.

Bogensportmesse - Europas führende Bogensportmesse

Der umfassende Ausstellungsbereich bietet sowohl Profis, als auch interessierten Einsteigern, das perfekte Angebot – angefangen von traditionellen und technischen Bögen bis hin zur traditionellen Kunst des Bogenbaus oder Messer- und Lederarbeiten. Bekannte Experten der Bogensportszene halten spannende Vorträge und verraten hilfreiche Tipps und Tricks.

Bike Festival Austria - die Trendmesse für Fahrräder und E-Bikes

Die Messe mit Event-Charakter pünktlich vor Saisonbeginn. Nach einer erfolgreichen Prämiere 2018 findet das Bike Festival Austria heuer bereits zum dritten Mal statt. Neueste Trends rund um E-Bikes, Mountainbikes, Rennräder, Kinderräder und Spezialmodelle namhafter Marken, zahlreiche Testmöglichkeiten, E-Bike-Testparcours, aktuelle Angebote rund um Radtourismus, eine große Auswahl an Zubehör und sportliches Rahmenprogramm – das macht das Bike Festival Austria zu einem MUSS für alle Radsportbegeisterten.

Das Messetrio für Outdoor-Fans: 3 Messen - 1 Eintritt

Die Besucher können mit nur einem Ticket alle drei Messen besuchen.

Ein Pflichttermin für alle Outdoor-Fans.

Fishing Festival, Bogensportmesse & Bike Festival Austria

Samstag 9.00 - 18.00 Uhr, Sonntag 9.00 -17.00 Uhr

www.fishing-festival.at, www.bogensportmesse.at, www.bike-festival.at