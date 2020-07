„Endlich sind Beleuchtungskörper auf dem Geh- und Radweg entlang der Mitterhoferstraße montiert worden!“, sagt der Pernauer SPÖ-Gemeinderat Christian Kittenbaumer erleichtert. Vizebürgermeisterin Silvia Huber freut sich ebenso über bessere Sicht für Fußgänger und Radfahrer in Schafwiesen, kritisiert gleichzeitig die lange Wartezeit auf die Umsetzung der von der SPÖ seit Jahren geforderten Beseitigung dieser Beleuchtungslücke, die im April 2019 schließlich vom Gemeinderat einstimmig beschlossen worden ist.

WELS. Besonders in der dunklen Jahreszeit fühlten sich Passanten auf dem Weg zur Bushaltestelle oder auf dem Nachhauseweg sowie Freizeitsportler unsicher auf dem bisher unbeleuchteten Straßenzug. Mehrmals forderte die SPÖ-Fraktion in den vergangenen Jahren vom zuständigen ÖVP-Stadtrat Peter Lehner eine Verbesserung der Situation. Mehr als ein Jahr nach dem Gemeinderatsbeschluss wurde die versprochene Beleuchtung endlich montiert.

Die Straßenlampen stammen von der ehemaligen Beleuchtung auf dem Stadtplatz, die einer neuen aufwändigen Lichtinstallation weichen musste, obwohl sie voll funktionstüchtig und erst zehn Jahre im Einsatz waren. Nun leuchten die früheren Stadtplatzlampen in der Pernau.