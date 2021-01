Die BezirksRundschau suchte bereits zum zweiten Mal gemeinsam mit der HTL Wels den schärfsten Chili in Oberösterreichs. Der Bezirkssieger stammt heuer aus der Stadt Wels.

WELS. Markus Bruckner aus Wels hat den Wettbewerb "Sei Scharfmacher", der gemeinsam mit der HTL Wels voriges Jahr ins Leben gerufen wurde, in der Region für sich entschieden. Mit der Sorte "Trinidad Scorpion Moruga Yellow" ließ er die Konkurrenz hinter sich.

Nahezu 400 getrocknete Chilischoten wurden zum Entscheid eingesandt und von HTL-Schülern mit einem speziellen Verfahren im Labor ausgewertet. Der Oberösterreich-Sieger – ein "Carolina Reaper" – erreichte einen Schärfegrad von 14 mit 1.906.860 Scoville – das ist etwa so scharf wie ein Pfefferspray. Zum Vergleich: Ein Habanero-Chili hat etwa laut Schärfestufe einen Wert von 10, beziehungsweise einen Scoville-Wert von etwa 350.000.

Markus Bruckner liegt mit seiner "Trinidad Scorpion Moruga Yellow" nicht weit dahinter: Die Schote schaffte eine Schärfe von 13 mit 1.337.034 Scoville – Platz eins in der Bezirkswertung und ein beachtlicher 35. Rang landesweit.

"Ein schöner Zufall"

Bruckner hat heuer das erste Mal bei der Chili-Aktion mitgemacht. "Es ist eigentlich ein schöner Zufall, Züchter bin ich nicht." Zwei-, drei Mal habe er einen Anbau probiert, seine Gewinnersorte holte er sich von einem Gartenbetrieb in Gunskirchen. "Dann habe ich zwecks der Gaudi eine Schote eingeschickt" – und gewonnen. Neben einem Analyse-Zertifikat gab es auch einen 100-Euro-Gutschein der OÖ Gärtner, mit dem der 43-Jährige gleich in einen scharfen Nachfolger investieren kann. Ein bissal stolz ist er schon auf seinen Erfolg, aber: "Essen kann man den Chili nicht", sagt er und lacht.